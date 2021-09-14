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Премьер-лига

Джейми Реднапп предсказал чемпиона АПЛ

14 Сентября 2021 • 09:15 Комментировать (1)

Экс-защитник сборной Англии и «Ливерпуля» Джейми Реднапп поделился мнением о том, кто станет чемпионом АПЛ в текущем сезоне.

«Из четверки грандов предпочтительнее всех выглядит «Ливерпуль». Стоит признать, что «Челси» очень силен, вернувшийся Лукаку отлично играет. Безусловно, «Манчестер Сити» останется в топе, но им не хватает звездного нападающего. Еще есть «Манчестер Юнайтед», который подписал Роналду. Этот игрок может повлиять на многое. Но лично мне кажется, что чемпионом станет «Ливерпуль», - цитирует Каррагера Football.London.

После четырех туров тройку лидеров сформировали «МЮ», «Челси» и «Ливерпуль», набравшие по десять очков. «Манчестер Сити» идет пятым, отставая на один балл.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Джейми Реднапп
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Id152079006
14 Сентября 2021 в 10:01
афтор, так кто сказал, что чемпионом станет Ливерпуль: Реднапп или Каррагер? Хотя, какая разница... Лишь бы стал чемпионом! YWNWA
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