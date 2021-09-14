Джейми Реднапп предсказал чемпиона АПЛ

Экс-защитник сборной Англии и «Ливерпуля» Джейми Реднапп поделился мнением о том, кто станет чемпионом АПЛ в текущем сезоне.

«Из четверки грандов предпочтительнее всех выглядит «Ливерпуль». Стоит признать, что «Челси» очень силен, вернувшийся Лукаку отлично играет. Безусловно, «Манчестер Сити» останется в топе, но им не хватает звездного нападающего. Еще есть «Манчестер Юнайтед», который подписал Роналду. Этот игрок может повлиять на многое. Но лично мне кажется, что чемпионом станет «Ливерпуль», - цитирует Каррагера Football.London.

После четырех туров тройку лидеров сформировали «МЮ», «Челси» и «Ливерпуль», набравшие по десять очков. «Манчестер Сити» идет пятым, отставая на один балл.