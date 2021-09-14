«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» продолжают поиски новых центральных защитников на трансферном рынке. В этот раз скауты двух самых титулованных команд Англии обратили свое внимание на защитника «Торино» Глэйсона Бремера.

Итальянский журналист Марко Контерио сообщает, что клубу будет трудно удержать футболиста у себя. Представители АПЛ предлагают игроку лучшие условия контракта, а также Бремер давно мечтает попробовать свои силы в Лиге чемпионов.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают потенциальный трансфер 24-летнего бразильца в 10 миллионов евро. В текущем сезоне Бремер принял участие в двух матчах за «Торино» и даже успел отметиться одним забитым голом.