18-летний вундеркинд «Байера» Флориан Вирц уже находится на слуху скаутов ведущих клубов Европы. Несмотря на свой юный возраст, футболист уже считается одним из лидеров команды из Леверкузена.

Журналист Фабрицио Романо поделился информацией касательно будущего молодого игрока. Он заявил, что на Вирца претендует «Бавария», а также ряд представителей английской Премьер-лиги.

Отмечается, что действующий контракт немца рассчитан до лета 2026 и в нем не указана сумма отступных. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Вирца в 45 миллионов евро. Впрочем, сам «Байер» не намерен продавать полузащитника в ближайшее время.