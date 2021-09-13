​Венгер: «Надеюсь на возвращение «Арсенала»

Арсен Венгер, который работал главным тренером «Арсенала» в течение 22 лет, высказался о нынешней команде.

«Разговор об «Арсенале» это деликатная тема. Должен сказать, что я нахожу команду очень качественной. Я не пессимистичен, потому что у них были сложные игры против «Челси» и «Манчестер Сити». Когда ты едешь в гости к «Манчестер Сити», потеря очков предсказуема.

Плохой результат был в первой игре против «Брентфорда». Такой старт сбивает команду с толку. Я думаю, что «Арсенал» восстановится и желаю им этого. Потенциал есть, так что я надеюсь на возвращение «Арсенала», - сказал Венгер beIN Sports.