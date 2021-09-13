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Премьер-лига

​Эллиотт высказался после получения серьёзной травмы

13 Сентября 2021 • 15:48 Комментировать

Хавбек «Ливерпуля» Харви Эллиотт получил серьёзную травму голеностопа в матче чемпионата Англии против «Лидса». Футболисту предстоит операция и долгое восстановление.

На своей страничке в «Инстаграме» Эллиотт поблагодарил всех людей за сообщения поддержки. Футболист опустошён из-за полученной травмы, но при этом сохраняет оптимизм.

«Я полностью сосредоточен на восстановлении и сделаю всё, чтобы вернуться как можно скорее. У меня невероятная поддержка, и вместе мы преодолеем это. Мне не терпится вернуться быстрее, бодрее и сильнее, чтобы помочь команде в будущем», - написал Эллиотт.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Харви Эллиотт
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