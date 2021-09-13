Гвардиола: «Самая сложная игра для «Сити» в ЛЧ – первая против «РБ Лейпцига»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался по поводу предстоящих матчей его команды в Лиге чемпионов. Напомним, что «горожанам» в групповом этапе ЛЧ предстоит сыграть с «ПСЖ», «РБ Лейпцигом» и «Брюгге».

«Я ни секунды не думаю о «ПСЖ». Самая сложная игра для нас - первый тур с «РБ Лейпцигом». Хотя все команды, с которыми нам предстоит встретиться на групповом этапе ЛЧ - очень непростые. Лейпциг хорошо показал себя в последних матчах и сыграть с ними - хороший тест для нас», - цитирует Гвардиолу Sky Sports.

Напомним, что в последнем туре «Манчестер Сити» обыграл «Лестер» на выезде со счетом 1:0. Единственный гол забил полузащитник «горожан» Бернарду Силва.