«Манчестер Юнайтед» назвал сумму, за какую готов продать Лингарда

Атакующий полузащитник Джесси Лингард может покинуть «Манчестер Юнайтед» в зимнее трансферное окно. Согласно информации портала Goal.com, руководство «красных дьяволов» готово рассмотреть варианты продажи игрока, чтобы не потерять его бесплатно следующим летом. Контракт Лингарда с манкунианцами рассчитан до завершения сезона-2021/2022.

Боссы «Манчестер Юнайтед» готовы отпустить полузащитника в январе, если за него предложат 12 миллионов фунтов (~14 миллионов евро). Главным претендентом на Лингарда считается лондонский «Вест Хэм», за который игрок выступал в прошлом сезоне на правах аренды.

Джесси провел за «молотобойцев» 16 матчей и отметился девятью забитыми мячами и четырьмя ассистами.