Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 164 Комментарии
Премьер-лига

«Манчестер Юнайтед» назвал сумму, за какую готов продать Лингарда

13 Сентября 2021 • 13:15 Комментировать

Атакующий полузащитник Джесси Лингард может покинуть «Манчестер Юнайтед» в зимнее трансферное окно. Согласно информации портала Goal.com, руководство «красных дьяволов» готово рассмотреть варианты продажи игрока, чтобы не потерять его бесплатно следующим летом. Контракт Лингарда с манкунианцами рассчитан до завершения сезона-2021/2022.

Боссы «Манчестер Юнайтед» готовы отпустить полузащитника в январе, если за него предложат 12 миллионов фунтов (~14 миллионов евро). Главным претендентом на Лингарда считается лондонский «Вест Хэм», за который игрок выступал в прошлом сезоне на правах аренды.

Джесси провел за «молотобойцев» 16 матчей и отметился девятью забитыми мячами и четырьмя ассистами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Джесси Лингард
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
13.09  22:00 Эвертон ... Бёрнли 1.66 4.1 5.2
Все матчи
Новости
Сегодня, 13 Сентября
13:15 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» назвал сумму, за какую готов продать Лингарда
11:59 · Англия. Премьер-лига
Погба передумал уходить из «Манчестер Юнайтед» после трансфера Роналду 1
10:13 · Англия. Премьер-лига
Клопп не рад трансферу Роналду в «Манчестер Юнайтед» 6
10:04 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» нацелился на полузащитника сборной Англии
08:59 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» предложит Мане новый контракт
08:23 · Англия. Премьер-лига
Сульшер не исключает, что Роналду может угодить в запас «Манчестер Юнайтед» 1
00:31 · Англия. Премьер-лига
Эллиотт выписан из больницы, но ему предстоит операция 1
12 Сентября
22:38 · Англия. Премьер-лига
Беллами ушёл из «Андерлехта» из-за депрессии
22:15 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Через 2-3 недели Стрёйк снова вернётся на поле, а вот Эллиотт - нет»
20:29 · Англия. Премьер-лига
Юбилейный гол Салаха помог «Ливерпулю» разгромить «Лидс»
19:58 · Англия. Премьер-лига
Игрок «Ливерпуля» Эллиотт получил серьёзную травму, повтор эпизода не показывают
18:00 · Англия. Премьер-лига
«Лидс» - «Ливерпуль» - 0:3 (закончен)
15:41 · Англия. Премьер-лига
​Роналду – о возвращении в «МЮ»: «Моё лучшее решение» 8
11:42 · Англия. Премьер-лига
Кто станет чемпионом Англии в сезоне - 2021/2022 6
10:31 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Сити» включил Беллингхема в шорт-лист слухи
Все новости
Рекомендуем