Погба передумал уходить из «Манчестер Юнайтед» после трансфера Роналду

Французский хавбек Поль Погба передумал уходить из «Манчестер Юнайтед», об этом рапортуют журналисты The Athletic.

Ранее сообщалось о возможном переходе полузащитника в мадридский «Реал», однако после трансфера Криштиану Роналду француз может изменить свое решение. Поль готов рассмотреть предложение «красных дьяволов» о новом контракте. Действующее соглашение рассчитано до окончания сезона-2021/2022.

Погба играет за манкунианцев с августа 2016 года. В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги полузащитник провел четыре поединка и отметился семью голевыми передачами.