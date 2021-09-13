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Клопп не рад трансферу Роналду в «Манчестер Юнайтед»

13 Сентября 2021 • 10:13 Комментировать (2)

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, как воспринял переход португальского форварда Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед».

«Не могу сказать, что я рад этому трансферу. Меня немного удивил этот переход. «МЮ» усилился очень сильным футболистом. Когда ходили слухи о переходе КриРо в «Сити», я подумал, как это может отразиться на «красных дьяволах». Однако затем «МЮ» сделал предложение и оформил сделку», - передает слова немецкого специалиста Sky Sports.

36-летний португалец вернулся на «Олд Траффорд» минувшим летом, подписав контракт по схеме «2+1». В дебютном матче за манкунианцев Криштиану оформил дубль.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Юрген Клопп
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Oleg-Chelsea
13 Сентября 2021 в 10:59
Да ладно, еще посмотрим как он будет играть. Ой, радости сколько, аутсайдера обыграли... Вот посмотрим, как Рональду будет играть против МС, Ливерпуля и т. д. У меня ощущение, что в МЮ Рональду может также недолго сыграть как и Ибрагимович - здесь совершенно другие нагрузки, чем в Италии или в Испании. Ладно, поживем - увидим, но стартовал красиво.
Spirit
13 Сентября 2021 в 10:35
А где написано, что он не рад?
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