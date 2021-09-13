Клопп не рад трансферу Роналду в «Манчестер Юнайтед»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, как воспринял переход португальского форварда Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед».

«Не могу сказать, что я рад этому трансферу. Меня немного удивил этот переход. «МЮ» усилился очень сильным футболистом. Когда ходили слухи о переходе КриРо в «Сити», я подумал, как это может отразиться на «красных дьяволах». Однако затем «МЮ» сделал предложение и оформил сделку», - передает слова немецкого специалиста Sky Sports.

36-летний португалец вернулся на «Олд Траффорд» минувшим летом, подписав контракт по схеме «2+1». В дебютном матче за манкунианцев Криштиану оформил дубль.