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Премьер-лига

«Манчестер Сити» нацелился на полузащитника сборной Англии

13 Сентября 2021 • 10:04 Комментировать

Хавбек сборной Англии Келвин Филлипс, выступающий на клубном уровне за «Лидс», имеет вариант продолжения карьеры в топ-клубе Премьер-лиги.

Согласно информации Fichajes, заинтересованность в услугах 25-летнего исполнителя проявляет «Манчестер Сити». Наставник «горожан» Хосеп Гвардиола лично настаивает на подписании игрока, трансферная стоимость которого оценивается в 40 миллионов евро.

Филлипс является воспитанником академии «Лидса». К матчам за первую команду его начали привлекать с 2014 года.

В текущем розыгрыше АПЛ Келвин провел три поединка, в которых получил одну желтую карточку.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Келвин Филлипс
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