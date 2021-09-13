«Манчестер Сити» нацелился на полузащитника сборной Англии

Хавбек сборной Англии Келвин Филлипс, выступающий на клубном уровне за «Лидс», имеет вариант продолжения карьеры в топ-клубе Премьер-лиги.

Согласно информации Fichajes, заинтересованность в услугах 25-летнего исполнителя проявляет «Манчестер Сити». Наставник «горожан» Хосеп Гвардиола лично настаивает на подписании игрока, трансферная стоимость которого оценивается в 40 миллионов евро.

Филлипс является воспитанником академии «Лидса». К матчам за первую команду его начали привлекать с 2014 года.

В текущем розыгрыше АПЛ Келвин провел три поединка, в которых получил одну желтую карточку.