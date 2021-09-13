«Ливерпуль» предложит Мане новый контракт

Один из лидеров «Ливерпуля» Садио Мане может получить новый трудовой договор от руководства клуба. Об этом информирует посредством твиттер-аккаунта инсайдер Николо Скира.

Согласно сведениям журналиста, мерсисайдцы готовы пролонгировать сотрудничество с сенегальским вингером до лета 2023 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает в 2023 году. Трансферная стоимость африканца оценивается в 85 миллионов евро.

Садио защищает цвета «Ливерпуля» с 2016 года. В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги 29-летний футболист принял участие в четырех поединках, записав на свой счет два забитых мяча.