​Роналду – о возвращении в «МЮ»: «Моё лучшее решение»

Звёздный форвард Криштиану Роналду в очередной раз дал комментарий по поводу своего возвращения в «Манчестер Юнайтед».

«Это лучшее решение из тех, которые я принимал. Это подходящее время для возвращения. Я хочу войти в историю, хочу помочь «Манчестер Юнайтед» добиться отличных результатов и выиграть трофеи», - сказал Роналду Telefoot.

Напомним, что в первой игре за «Манчестер Юнайтед» после возвращения Криштиану Роналду оформил дубль. «Красные дьяволы» на своём поле разнесли «Ньюкасл» с результатом 4:1.

Следующий матч Криштиану Роналду и компания проведут в Лиге чемпионов против «Янг Бойз» 14 сентября.