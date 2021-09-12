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​Роналду – о возвращении в «МЮ»: «Моё лучшее решение»

12 Сентября 2021 • 15:41 Комментировать

Звёздный форвард Криштиану Роналду в очередной раз дал комментарий по поводу своего возвращения в «Манчестер Юнайтед».

«Это лучшее решение из тех, которые я принимал. Это подходящее время для возвращения. Я хочу войти в историю, хочу помочь «Манчестер Юнайтед» добиться отличных результатов и выиграть трофеи», - сказал Роналду Telefoot.

Напомним, что в первой игре за «Манчестер Юнайтед» после возвращения Криштиану Роналду оформил дубль. «Красные дьяволы» на своём поле разнесли «Ньюкасл» с результатом 4:1.

Следующий матч Криштиану Роналду и компания проведут в Лиге чемпионов против «Янг Бойз» 14 сентября.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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