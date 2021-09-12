Переболевшие ковидом: Как стали играть футболисты после коронавируса

Уже почти полтора года мир живет под гнетом коронавирусной инфекции. Но человечество привыкает ко всему, и к пандемии в том числе. Первый сообщения о заболевших игроках были шокирующими, сегодня же мы относимся к ним максимально буднично. Мы решили проанализировать, как играют футболисты, которые уже переболели ковидом.

По данным портала PhysioRoom, с марта 2020 года официально коронавирусом переболело более 600 футболистов, играющих в топовых турнирах Европы. Проследить динамику выступления игроков после ковида можно разве что у тех, кто постоянно имел игровую практику. Те футболисты, которые не имели постоянного места в основном составе, сложнее поддаются «ковидному» анализу.

Из такого большого перечня игроков мы выбрали наиболее известных и изучили их статистику.

Пауло ДИБАЛА («ЮВЕНТУС»)

Заболел 21 марта 2020, выздоровел 6 мая 2020.

Аргентинский нападающий «Ювентуса» пропустил достаточно долгий период времени из-за коронавируса. Он был вне игры почти два месяца, но, самое интересное, после возвращения Дибала начал демонстрировать великолепный футбол.

Так, в июне и июле 2020-го сразу после камбэка Дибала забивал в пяти матчах подряд в Серии А, а также отметился одной голевой передачей. Такого у него не было за всю карьеру в «Ювентусе».

Правда удержать такую форму Пауло не сумел – в июле он получил травму бедра, с которой мучился куда сильнее, чем с коронавирусом.

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Уссем АУАР («ЛИОН»)

Заболел 28 августа 2020, выздоровел 9 сентября 2020.

Весьма любопытная история произошла с одним из лучших игроков «Лиона». Год назад Ауаром активно интересовались многие топ-клубы. В частности, Уссема хотел приобрести лондонский «Арсенал». Договориться о переходе не удалось, и Ауар продолжил играть за «Лион».

Уссем заболел коронавирусом перед самым началом сезона 2020/21, пропустив матч первого тура против «Дижона». А вот после возвращения Ауара будто подменили. Он стал выпадать из игры и серьёзно сдал физически – в 13 матчах он отыграл все девяносто минут лишь 3 раза, хотя до этого стабильно проводил все матчи.

Связано ли это с коронавирусом? Сложно сказать, но прошлый сезон Уссем явно провел ниже своих возможностей.

Поль ПОГБА («МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД»)

Заболел 27 августа 2020, выздоровел 11 сентября 2020.

Ещё один француз, который заболел перед самым стартом прошлого сезона. И, что интересно, он, как и Ауар, вплоть до декабря крайне редко доигрывал все девяносто минут матчей. Погба и так не очень любит много бегать, но проблемы с легкими наложили дополнительный негативный отпечаток на работоспособность Погба.

Впрочем, долгоиграющих последствий от ковида у Погба не было – вы только посмотрите, как он феерит в текущем сезоне, раздав уже семь голевых за четыре тура.

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НЕЙМАР, Анхель ДИ МАРИЯ, МАРКИНЬОС («ПСЖ»)

Заболели 2 сентября 2020, выздоровели 11 сентября 2020.

В сентябре прошлого года у «ПСЖ» случилась эпидемия внутри команды. Заболели ведущие футболисты, и крайне любопытно было отыскать какие-то закономерности в их выступлениях.

У Неймара старт прошлого сезона вообще получился кошмарным. В Лиге 1 до января он отыграл всего семь матчей. Сразу после коронавируса он получил травму приводящей мышцы, затем испытывал проблемы с лодыжкой.

Маркиньос после ковида легко отыграл четыре матча по девяносто минут, но потом, по случайности или нет, также получил травму приводящей мышцы. Вряд ли коронавирус как-то повлиял на это, но совпадение достаточно любопытное.

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А вот на Ди Марию коронавирус не повлиял, ровным счетом, никак. Статистика его выступления абсолютно такая же, как и до болезни.

В целом, найти какую-то закономерность после ковида у футболистов, кажется, невозможно. Как и любую другую болезнь каждый переносит её по-разному, но увидеть каких-то критических изменений из-за коронавируса нам не удалось.

А Вы болели коронавирусом? И как чувствовали себя после?