Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингхем был включён в шорт-лист целей «Манчестер Сити» на следующее трансферное лето. Об этом на своих страницах информирует Daily Star.

Отмечается, что трансферная стоимость Беллингхема следующим летом может составить более 80 миллионов фунтов (примерно 94 миллиона евро). При этом портал transfermarkt на сегодняшний день оценивает 18-летнего игрока в 55 миллионов евро.

Ранее появилась информация, что интерес к Джуду Беллингхему проявляет «Ливерпуль». Также слухи связывали талантливого полузащитника с «Челси», но это было ещё летом.