Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 263 Комментарии
Премьер-лига

​«Манчестер Сити» включил Беллингхема в шорт-лист слухи

12 Сентября 2021 • 10:31 Комментировать

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингхем был включён в шорт-лист целей «Манчестер Сити» на следующее трансферное лето. Об этом на своих страницах информирует Daily Star.

Отмечается, что трансферная стоимость Беллингхема следующим летом может составить более 80 миллионов фунтов (примерно 94 миллиона евро). При этом портал transfermarkt на сегодняшний день оценивает 18-летнего игрока в 55 миллионов евро.

Ранее появилась информация, что интерес к Джуду Беллингхему проявляет «Ливерпуль». Также слухи связывали талантливого полузащитника с «Челси», но это было ещё летом.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Боруссия Дортмунд Джуд Беллингхем Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
12.09  18:30 Лидс ... Ливерпуль 4.7 4.3 1.67
Все матчи
Новости
Сегодня, 12 Сентября
10:31 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Сити» включил Беллингхема в шорт-лист слухи
09:42 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Сити» поборется с «Манчестер Юнайтед» за Райса слухи
02:17 · Англия. Премьер-лига
Лидс - Ливерпуль: где смотреть прямую трансляцию онлайн
00:54 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола доволен Бернарду Силвой: «Он снова провёл хороший матч» 1
00:19 · Англия. Премьер-лига
​Тухель оценил дебют Сауля
00:17 · Англия. Премьер-лига
Тухель - о Лукаку: «Он не стесняется говорить о своих амбициях»
00:08 · Англия. Премьер-лига
Сульшер: «Роналду – прирождённый бомбардир» 2
11 Сентября
23:55 · Англия. Премьер-лига
​Артета: «Это были лучшие дни в моей карьере» 2
23:23 · Англия. Премьер-лига
​Роналду рассказал, что нужно «МЮ» для победы в АПЛ и Лиге чемпионов 1
23:23 · Англия. Премьер-лига
Тухель: «Начало сезона – отличное»
22:45 · Англия. Премьер-лига
Мойес недоволен Антонио, схлопотавшим удаление на пятой добавленной минуте
22:43 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» вторым в АПЛ покорил отметку в 600 побед
21:32 · Англия. Премьер-лига
Фергюсон: «Я не мог представить Роналду в «Манчестер Сити» 3
21:26 · Англия. Премьер-лига
Лукаку снова забивает на «Стэмфрд Бридж», «Челси» разобрался с «Астон Виллой» 5
21:08 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола – о победе над «Лестером»: «Хотелось бы забивать больше»
Все новости
Рекомендуем