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​«Манчестер Сити» поборется с «Манчестер Юнайтед» за Райса слухи

12 Сентября 2021 • 09:42 Комментировать

Следующим летом на трансферном рынке должна разгореться серьёзная борьба за полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса. Слухи активно связывали 22-летнего футболиста с «Манчестер Юнайтед», однако на игрока будет претендовать и «Манчестер Сити». Об этом на своих страницах сообщает The Sun.

По данным источника, в «Манчестер Сити» считают Деклана Райса идеальной заменой для ветерана в лице Фернандиньо.

Отмечается, что «Вест Хэм» будет готов продать своего воспитанника только за хорошие деньги – примерно за 100 миллионов фунтов (около 117 миллионов евро). Действующий контракт Деклана Райса рассчитан до конца сезона 2023/2024.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Вест Хэм Деклан Райс Трансферы футбола - лето 2022
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