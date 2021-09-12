Следующим летом на трансферном рынке должна разгореться серьёзная борьба за полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса. Слухи активно связывали 22-летнего футболиста с «Манчестер Юнайтед», однако на игрока будет претендовать и «Манчестер Сити». Об этом на своих страницах сообщает The Sun.

По данным источника, в «Манчестер Сити» считают Деклана Райса идеальной заменой для ветерана в лице Фернандиньо.

Отмечается, что «Вест Хэм» будет готов продать своего воспитанника только за хорошие деньги – примерно за 100 миллионов фунтов (около 117 миллионов евро). Действующий контракт Деклана Райса рассчитан до конца сезона 2023/2024.