Ляказетт покинет «Арсенал»

Французский форвард Александр Ляказетт, скорее всего, покинет лондонский «Арсенал» в ближайшее трансферное окно. Об этом информирует британский таблоид Daily Mail.

30-летнего нападающего могут продать в январе, чтобы выручить хоть какие-то деньги. Действующий контракт Александра с «канонирами» истекает следующим летом.

Ранее СМИ сообщали об интересе к французу со стороны мадридского «Атлетико».

Ляказетт перешел в «Арсенал» из «Лиона» летом 2017 года. В стартовавшем розыгрыше английской Премьер-лиги Александр принял участие в одном поединке, проведя на поле около получаса.