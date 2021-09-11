Бенитес объяснил, зачем «Эвертон» подписал Рондона

Рулевой «Эвертона» Рафаэль Бенитес рассказал, почему решил пригласить в команду экс-нападающего петербургского «Зенита» Саломона Рондона.

«Нам был нужен форвард с хорошим контролем мяча и умением бороться на втором этаже. В течение трансферного окна мы рассматривали кандидатуры многих игроков, но подписать их не получилось. Выбор был сделан в пользу Саломона, потому что это опытный футболист. Он прекрасно понимает, что от него нужно. Рондон готов биться за место в составе», - цитирует Бенитеса Sky Sports.

31-летний венесуэльский нападающий заключил с «ирисками» контракт до лета 2023 года.