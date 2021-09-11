20-летний защитник «Аякса» Юррьен Тимбер обратил на себя внимание ведущих английских клубов. В приобретении голландца заинтересованы лондонские «Челси» и «Тоттенхэм».

Согласно данным, предоставленным британским изданием 90min, Тимбер может сменит клубную прописку уже в зимнее трансферное окно. Впрочем, «Аякс» намерен запросить за молодого защитника гораздо больше, чем 11 миллионов евро, в которые игрока оценивает портал Transfermarkt.

Стоит напомнить, что летом Тимбер отправлялся со сборной Нидерландов на чемпионат Европы, где даже пару раз выходил в стартовом составе в отсутствии лечившегося Маттейса де Лигта.