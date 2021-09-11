Тухель попросил руководство «Челси» продлить контракт с Канте

Руководство лондонского «Челси» заинтересовано в пролонгации сотрудничества с опорным полузащитником команды Нголо Канте, об этом информируют журналисты Evening Standard.

Источник отмечает, что главный тренер «пенсионеров» Томас Тухель обратился к боссам клуба с просьбой побыстрее урегулировать вопрос о новом трудовом соглашении. Срок действующего договора между сторонами истекает по окончании сезона-2022/2023.

Цвета лондонского коллектива Нголо защищает с 2016 года. Трансферная стоимость француза оценивается в 55 миллионов евро.

В новом розыгрыше английской Премьер-лиги Канте принял участие в двух встречах, не отметившись голевыми действиями.