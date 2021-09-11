Виейра: «Кейн - классный форвард, но Анри - это другой уровень»

Французский специалист Патрик Виейра, занимающий пост наставника «Кристал Пэлас», поделился мнением о сравнении форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна с легендарным нападающим сборной Франции и «Арсенала» Тьерри Анри.

«Кейн или Анри? Конечно, Тьерри. Вы извините, но он находится на другом уровне. Безусловно, Гарри Кейн является высококлассным завершителем атак, однако Анри - это Анри», - передает слова тренера Sky Sports.

Тьерри выступал в составе «канониров» с 1999 по 2007 года. Французский форвард наколотил 174 гола в 254 матчах АПЛ.

В активе Кейна 166 забитых мячей в 244 поединках.