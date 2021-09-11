Клопп нашёл нового форварда для «Ливерпуля»

Форвард Патрик Бэмфорд, выступающий на Туманном Альбионе за «Лидс», попал в сферу интересов более именитого клуба. По данным 90min, 28-летний голеадор находится в шорт-листе «Ливерпуля».

Главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп лично заинтересован в подписании нападающего, продлившего недавно контракт с «павлинами» до середины 2026 года.

По оценке портала Transfermarkt, стоимость Бэмфорда составляет 22 миллиона евро.

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Патрик провел три поединка, забил один гол и сделал одну результативную передачу.