Рюдигер передумал продлевать контракт с «Челси»

Лондонский «Челси» может расстаться с немецким защитником Антонио Рюдигером. По сообщениям bavarianfootballworks, футболист приостановил переговоры с руководством «пенсионеров» о новом трудовом соглашении. Действующий контракт рассчитан до середины 2022 года.

Не исключено, что Рюдигер может сменить клубную прописку в ближайшем будущем. Интерес к 28-летнему футболисту проявляют «Тоттенхэм», «ПСЖ», «Бавария» и «Реал».

В составе «Челси» Антонио выступает с лета 2017 года. В стартовавшем сезоне английской Премьер-лиги Рюдигер сыграл три поединка и получил желтую карточку.