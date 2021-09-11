Хедира рассказал, в чём слаб Роналду

Немецкий хавбек Сами Хедира, поигравший за мадридский «Реал» и туринский «Ювентус», высказался о своем звездном экс-одноклубнике Криштиану Роналду.

«Криштиану – лучший футболист, с которым мне довелось играть. У него и вправду огромное эго, он не лучшим образом играет в обороне, а иногда и вовсе игнорирует защитные действия. Однако все это перекрывают трофеи, которые он выиграл. Пусть десять игроков обороняются, а Роналду забивает», - цитирует полузащитника Gazzetta dello Sport.

36-летний португальский бомбардир минувшим летом сменил клубную прописку. Криштиану перешел из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» за 15 миллионов евро.