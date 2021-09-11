Сульшер ответил на вопрос, кто будет пенальтистом «МЮ» после возвращения Роналду

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер ответил на вопрос, кто будет пенальтистом команды после возвращения на «Олд Траффорд» португальского бомбардира Криштиану Роналду. Последнее время 11-метровые за «красных дьяволов» исполнял хавбек Бруну Фернандеш.

«Я ждал этого вопроса. Уже пообщался с Бруну и Криштиану. Это два игрока, которым я полностью доверяю в данном вопросе. Принимать решение буду я. Мы побеседовали, и я дал им понять, что решение остается за тренером. Не думаю, что у нас будут проблемы с этим», - цитирует норвежского специалиста портал Goal.com.

Напомним, что КриРо вернулся в манкунианский гранд минувшим летом. 36-летний голеадор подписал двухлетний контракт и получил седьмой номер.