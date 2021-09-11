ФИФА отменила запрет касательно бразильских футболистов из АПЛ

После нашумевшего скандала с отказом клубов английской Премьер-лиги отпускать некоторых футболистов в свои сборные, Конфедерация футбола Бразилии отправила в ФИФА жалобу. Как итог, восьми бразильским игрокам команд АПЛ было запрещено принимать участие в ближайшем туре чемпионата.

Правда, вчера появились слухи по поводу отмены наказания, а сегодня эта информация подтвердилась. Как сообщает издание The Guardian, бразильская конфедерация отказалась от претензий, поэтому наставники могут использовать ранее дисквалифицированных футболистов уже на этих выходных. Речь идет о Фабиньо, Алиссоне, Роберто Фирмино, Фреде, Тьяго Силве и других.

Стоит отметить, что прежде свои жалобы отозвали Мексика с Парагваем. Напомним, что подобные меры были приняты и в отношении Малкома и Клаудиньо, представляющих «Зенит».