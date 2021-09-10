Одегор надеется выиграть с «Арсеналом» Лигу чемпионов и Премьер-лигу

Норвежский талант Мартин Одегор после успешного пробного этапа карьеры в «Арсенале» подписал с «канонирами» четырёхлетний контракт. 22-летний футболист ставит перед собой амбициозные цели, несмотря на то, что его команда начала сезон с трех поражений в чемпионате Англии с общим счетом 0:9.

- Хочу помочь клубу подняться в таблице на вершину лиги и биться за еврокубки, - заявил Одегор в интервью Sky Sports. - В этом сезоне мы определенно намерены вернуться в европейские турниры, а затем, надеюсь, со временем будем выигрывать трофеи, Лигу чемпионов и, спустя несколько лет, Премьер-лигу. Так должно быть в клубе, это стандарт.

«Арсенал» не играет в Лиге чемпионов с 2017 года, а лучшей командой Англии в последний раз становился в 2004 году.