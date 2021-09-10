Топ-10 фаворитов в борьбе за «Золотой мяч»

2020-й – единственный год, по итогам которого не была вручена награда лучшему игроку. Из-за пандемии коронавируса France Football отменил вручение «Золотого мяча». Обиднее всего было Роберту Левандовски, который считался фаворитом. Но за последний год форвард «Баварии» не стал слабее – поляк считается одним из главных претендентов на награду и в 2021 году. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» определило 10 игроков, которые имеют шансы на «Золотой мяч».

10. Неймар

Мбаппе утвердился в статусе главной звезды «ПСЖ», а Неймар был отодвинут на второй план. Но вот только француз бездарно провёл Евро-2020 и пролетел мимо рейтинга претендентов на «Золотой мяч». Что же касается выступления Неймара на Копа Америка, он мощно провёл турнир – больше него мячей забили только Месси и Лаутаро Мартинес. Бразилия в финале уступила Аргентине, но Неймар был лучшим в своей команде.

9. Рахим Стерлинг

Стерлинг потерял железное место в основе «Ман Сити», но на Евро-2020 оказался лучшим в составе сборной Англии. Если бы не геройство итальянцев в финале, Стерлинга признали бы лучшим игроком чемпионата Европы.

8. Криштиану Роналду

Кто бы что ни говорил о возрасте Роналду (36 лет), нельзя не отдать ему должное. «Ювентус» провёл худший сезон за 10 лет, лишь с трудом прорвавшись в Лигу чемпионов, но Роналду оставался светлым пятном команды. Криштиану стал лучшим бомбардиром Серии А (29 голов в 33 матчах) и Евро-2020 (5 голов в 4 матчах).

7. Ромелу Лукаку

Габаритный бельгийский нападающий в прошлом сезоне показал свою мощь. Без Лукаку «Интер» не прервал бы 9-летнюю гегемонию «Ювентуса» в Серии А. На Евро-2020 Ромелу отметился четырьмя голами, но вылет Бельгии на стадии четвертьфинала – серьёзный удар по амбициям Лукаку относительно «Золотого мяча».

6. Гарри Кейн

Руководство АПЛ неожиданно оставило Кейна без награды лучшему игроку сезона. Приз вручили защитнику «Ман Сити» Рубену Диашу. Португалец был действительно хорош и прыгнул выше головы, но вот только Кейн одновременно стал лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом АПЛ. Оказалось, все эти голы и ассисты ничего не значат, если твоя команда занимает 7-е место в турнирной таблице. Очевидно, если бы Гарри больше повезло с командами, то индивидуальных наград у него тоже было бы больше. «Тоттенхэм» и сборная Англии – признанные неудачники. Проигрыш англичан в финале Евро-2020 в очередной раз подтвердил это.

5. Кевин Де Брёйне

С «Ман Сити» Кевину удалось выиграть АПЛ и Кубок лиги, но концовка сезона получилась неудачной. В финале ЛЧ бельгиец получил перелом лицевой кости, а его команда уступила «Челси». Травма помешала Де Брёйне сыграть в первом туре Евро-2020, но во втором лидер «горожан» вышел на замену и спас Бельгию от поражения в матче с Данией, оформив гол и ассист. Но «красные дьяволы» всё равно рано покинули турнир – уступили Италии в четвертьфинале.

4. Нголо Канте

До Евро-2020 Канте считали главным претендентом на «Золотой мяч». В ЛЧ опорник «синих» нейтрализовал соперников из «Реала» и «Манчестер Сити». До старта Евро-2020 сборная Франция была главным фаворитом, но не смогла оправдать этот статус – вылетела от Швейцарии на стадии 1/8 финала. После провального выступления национальной команды Нголо больше не считается главным претендентом на звание лучшего игрока сезона.

3. Жоржиньо

С приходом Томаса Тухеля на пост главного тренера «Челси» Жоржиньо стал ключевым игроком. В сборной Италии Жоржиньо тоже был одной из наиболее заметных фигур на Евро-2020. Титулы ЛЧ и Евро-2020 существенно повышают его шансы на получение «Золотого мяча».

2. Роберт Левандовски

В 2020 году поляк забил 47 мячей, выиграл Лигу чемпионов и Бундеслигу, но вручение «Золотого мяча» отменили. В сезоне-2020/21 Роберт не снизил планку – в 29 матчах Бундеслиги он забил 41 мяч, побив великий рекорд Герда Мюллера. На Евро-2020 Левандовски тоже был хорош – его гол позволил вырвать ничью с Испанией, а дубль в ворота Швеции едва ли не затащил Польшу в плей-офф турнира.

1. Лионель Месси

Несмотря на переезд из Каталонии в Париж, Месси – главный претендент на «Золотой мяч». Лео провёл качественный сезон в «Барселоне», забив 30 мячей в Примере. На победном Копа Америка был настоящим лидером – стал лучшим игроком и лучшим бомбардиром турнира.

Владислав АВРАМЕНКО