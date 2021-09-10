Нападающий «Вест Хэма» Антонио признан лучшим футболистом АПЛ в августе

Форвард Майкл Антонио, который играет за лондонский «Вест Хэм», признан лучшим футболистом английского чемпионата в августе. Об этом отрапортовала пресс-служба «молотобойцев» в клубном инстаграм-аккаунте.

В прошлом месяце 31-летний нападающий принял участие в трех поединках Премьер-лиги, записав на свой счет четыре забитых мяча и три голевые передачи.

«Вест Хэм» под руководством Дэвида Мойеса успешно стартовал в новом сезоне национального чемпионата. После трех сыгранных туров столичный коллектив набрал семь баллов и занимает вторую строчку в таблице.