«Ливерпуль» хочет подписать восходящую звезду «Барселоны»

Перспективный полузащитник Педри, правами на которого владеет каталонская «Барселона», пользуется спросом в английской Премьер-лиге. Согласно сведениям Transfermarketweb, заинтересованность в подписании 18-летнего испанского хавбека проявляет «Ливерпуль».
Мерсисайдцы рассматривают Педри в качестве замены Джорджиньо Вейналдуму, перешедшему во французский «ПСЖ» минувшим летом.
Контракт полузащитника с «сине-гранатовыми» рассчитан до лета 2022 года. Ранее сообщалось, что «Барселона» предложит игроку новый долгосрочный договор.
Трансферная стоимость Педри оценивается в 80 миллионов евро.