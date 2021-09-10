«ПСЖ» хочет бесплатно подписать звезду «Манчестер Юнайтед»

Звездный французский хавбек Поль Погба может покинуть «Манчестер Юнайтед» летом следующего года. По сообщениям Le10Sport, подписать полузащитника планирует «ПСЖ».

Руководство парижского гранда заинтересовано в приглашении игрока, который по окончании сезона получит статус свободного агента. Контракт Поля с «красными дьяволами» истекает в конце июня 2022 года.

Главным конкурентом «ПСЖ» в борьбе за Погба является мадридский «Реал».

В составе манкунианцев Поль выступает с 2016 года. В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги француз сыграл три встречи и отметился пятью голевыми передачами.