Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 114 Комментарии
Премьер-лига

«ПСЖ» хочет бесплатно подписать звезду «Манчестер Юнайтед»

10 Сентября 2021 • 09:49 Комментировать (1)

Звездный французский хавбек Поль Погба может покинуть «Манчестер Юнайтед» летом следующего года. По сообщениям Le10Sport, подписать полузащитника планирует «ПСЖ».

Руководство парижского гранда заинтересовано в приглашении игрока, который по окончании сезона получит статус свободного агента. Контракт Поля с «красными дьяволами» истекает в конце июня 2022 года.

Главным конкурентом «ПСЖ» в борьбе за Погба является мадридский «Реал».

В составе манкунианцев Поль выступает с 2016 года. В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги француз сыграл три встречи и отметился пятью голевыми передачами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед ПСЖ Поль Погба
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Nebarsabarsenet
10 Сентября 2021 в 10:02
ПСЖ и глаз ложит и хочет и борется, прям разгулялось не на шутку - пора бы им аппетиты-то поурезать футбольным функционерам, совсем берега попутали арабы.
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Сентября
11:28 · Англия. Премьер-лига
Лукаку сможет сыграть с «Астон Виллой»
11:26 · Англия. Премьер-лига
Ван Дейк избежал травмы и тренируется в общей группе
11:10 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола хочет видеть Модрича в «Манчестер Сити» слухи
10:50 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» претендуют на вингера «Баварии» 1
10:41 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» хочет подписать восходящую звезду «Барселоны»
10:25 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» определился с приоритетной трансферной целью на следующее лето слухи
10:20 · Англия. Премьер-лига
Влашич провёл первую тренировку в «Вест Хэме»
09:49 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» хочет бесплатно подписать звезду «Манчестер Юнайтед» 1
08:23 · Англия. Премьер-лига
Роналду хотел перейти в «Манчестер Сити» 1
08:14 · Англия. Премьер-лига
Льорис подпишет новый контракт с «Тоттенхэмом»
01:09 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» составит «Ливерпулю» конкуренцию в борьбе за Солера слухи
00:44 · Англия. Премьер-лига
Тренер «Вест Хэма» - о Лингарде: «Он слишком хорош, чтобы сидеть на скамейке» 1
00:30 · Англия. Премьер-лига
Лукас Моура назвал имя тренера, который заставил его поверить в себя
09 Сентября
22:21 · Англия. Премьер-лига
«Челси» включился в борьбу за лидера «Милана» слухи
21:39 · Англия. Премьер-лига
Роналду: «Собираюсь надавить на Сульшера, чтобы он позволил мне сыграть в старте» 3
Все новости
Рекомендуем