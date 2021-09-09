Бербатов высказался о возвращении Роналду в «Манчестер Юнайтед»

Экс-футболист сборной Болгарии Димитар Бербатов, поигравший за «Манчестер Юнайтед», поделился мнением о возвращении португальского бомбардира Криштиану Роналду в стан «красных дьяволов».

«Думаю, в команде будет ротация, но в важных играх будет всегда играть Криштиану. В таких поединках нужен игрок, который способен делать разницу. Но не стоит забывать, что португальцу уже 36 лет, а на Туманном Альбионе очень динамичный футбол. Матчей много, поэтому нужно будет пользоваться ротацией», - приводит слова Димитара портал Goal.com.

Португальский форвард перешел в «МЮ» из «Ювентуса» за 15 миллионов евро. Криштиану подписал с клубом контракт на два года.