Математик вывел формулу и определил лучшего футболиста в истории

Математик Том Кроуфорд, который работает в Оксфордском университете, разработал формулу определения лучшего игрока в истории футбола. Об этом сообщается на страницах таблоида Daily Mail.

Ученый изучил всех игроков, которые выигрывали «Золотой мяч» как минимум два раза. В его формуле идут в зачет победы в турнирах, индивидуальные призы, голы, а также суммарное количество голосов в опросе за «Золотой мяч».

Согласно подсчетам математика, лучшим футболистом в истории стал португалец Криштиану Роналду. Вторую строчку в рейтинге занял аргентинец Лионель Месси. Тройку лидеров замкнул легендарный бразилец Пеле.

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