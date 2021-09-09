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Математик вывел формулу и определил лучшего футболиста в истории

09 Сентября 2021 • 11:41 Комментировать (1)

Математик Том Кроуфорд, который работает в Оксфордском университете, разработал формулу определения лучшего игрока в истории футбола. Об этом сообщается на страницах таблоида Daily Mail.

Ученый изучил всех игроков, которые выигрывали «Золотой мяч» как минимум два раза. В его формуле идут в зачет победы в турнирах, индивидуальные призы, голы, а также суммарное количество голосов в опросе за «Золотой мяч».

Согласно подсчетам математика, лучшим футболистом в истории стал португалец Криштиану Роналду. Вторую строчку в рейтинге занял аргентинец Лионель Месси. Тройку лидеров замкнул легендарный бразилец Пеле.

Роналду рассказал, сколько ещё планирует играть на высоком уровне

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Пеле Криштиану Роналду Лионель Месси
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Crocodile
09 Сентября 2021 в 11:49
отут как раз тот самый случяй, када такие хвормулы выведеть хоть Моксимъ, сидя на подвале.
какая к холубому берЕту математика, когда надо просто футбол смотреть.
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