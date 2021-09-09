Болт отреагировал на возвращение Роналду в «Манчестер Юнайтед»

Легендарный спринтер Усэйн Болт отреагировал на возвращение португальца Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед».

«Очень круто, что КриРо вернулся. Роналду - требовательный игрок, он будет мотивировать своих партнеров. Криштиану поможет им прогрессировать. Он совершенно на ином уровне. Мне кажется, что Роналду будет играть до 42 лет. У него прекрасные физические кондиции», - цитирует Болта BBC Sport.

36-летний голеадор вернулся в манкунианский гранд минувшим летом. Криштиану заключил двухлетний контракт с возможностью продления на сезон. За «красных дьяволов» португалец будет играть под седьмым номером.