«ПСЖ» поборется за защитника «Челси»

Защитник Антонио Рюдигер, права на которого принадлежат лондонскому «Челси», попал в сферу интересов очередного европейского топ-клуба.

Согласно сведениям Le10Sport, в услугах 28-летнего немецкого игрока заинтересован «ПСЖ». Французский гранд намерен воспользоваться истекающим контрактом футболиста. Договор Рюдигера с «пенсионерами» рассчитан до лета 2022 года.

Кроме парижского клуба, подписать Антонио хотят мадридский «Реал» и мюнхенская «Бавария».

В составе «Челси» защитник выступает с лета 2017 года. В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии Рюдигер провел три поединка, в которых получил желтую карточку.