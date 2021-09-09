Хамес отказался переезжать в Турцию

Хавбек сборной Колумбии и «Эвертона» Хамес Родригес не захотел рассматривать вариант с переездом в турецкую Суперлигу. Об этом сообщил посредством твиттер-аккаунта инсайдер Ягиз Сабунчоглу.

Журналист сообщил, что интерес к 30-летнему игроку проявлял «Инстанбул Башакшехир». Турки провели успешные переговоры с «ирисками», однако Хамес отказался от такого варианта продолжения карьеры.

Колумбиец перебрался в мерсисайдский коллектив в сентябре прошлого года. В нынешнем сезоне Хамес пока не провел ни одного матча. Согласно оценке портала Transfermarkt, стоимость Родригеса составляет 28 миллионов евро.