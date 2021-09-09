Пулишич травмировался в матче за сборную США

Атакующий полузащитник лондонского «Челси» Кристиан Пулишич получил повреждение в расположении сборной США. Об этом рапортует портал Goal.com.

Футболист вышел в стартовом составе национальной команды на поединок отбора ЧМ-2022 против Гондураса (4:1), но на 62-й минуте был заменен. Игрок заметно прихрамывал, покидая поле. О степени серьезности травмы станет известно после прохождения медицинского обследования.

В новом сезоне английской Премьер-лиги Кристиан провел одну встречу и отметился забитым мячом. Действующее трудовое соглашение 22-летнего американца с «пенсионерами» рассчитано до лета 2024 года.