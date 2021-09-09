Руни: «В Англии Роналду будет тяжелее играть, нежели в Испании и Италии»

Экс-нападающий сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни оценил перспективы португальца Криштиану Роналду в АПЛ. В минувшее трансферное окно было объявлено о возвращении 36-летнего португальского голеадора на «Олд Траффорд».

«Думаю, КриРо прекрасно понимает, что в Англии будет намного тяжелее играть, нежели в Испании и Италии. Премьер-лига более интенсивный чемпионат. Но он об этом знает, ведь уже имеет опыт выступлений в АПЛ. Криштиану по-прежнему способен много забивать. Он один из лучших в мире», - приводит слова Руни таблоид Mirror.

Роналду подписал с «красными дьяволами» двухлетнее соглашение с возможностью пролонгации на сезон.