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Премьер-лига

Руни: «В Англии Роналду будет тяжелее играть, нежели в Испании и Италии»

09 Сентября 2021 • 08:59 Комментировать

Экс-нападающий сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни оценил перспективы португальца Криштиану Роналду в АПЛ. В минувшее трансферное окно было объявлено о возвращении 36-летнего португальского голеадора на «Олд Траффорд».

«Думаю, КриРо прекрасно понимает, что в Англии будет намного тяжелее играть, нежели в Испании и Италии. Премьер-лига более интенсивный чемпионат. Но он об этом знает, ведь уже имеет опыт выступлений в АПЛ. Криштиану по-прежнему способен много забивать. Он один из лучших в мире», - приводит слова Руни таблоид Mirror.

Роналду подписал с «красными дьяволами» двухлетнее соглашение с возможностью пролонгации на сезон.

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Евро-Футбол.Ру,
Уэйн Руни Криштиану Роналду
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