«Ливерпуль» может предложить 90 млн евро за таланта дортмундской «Боруссии»

18-летний хавбек дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингхем имеет вариант продолжения карьеры в топ-клубе английской Премьер-лиги. Об этом рапортуют журналисты Sky Sports.

По сведениям источника, в подписании талантливого футболиста заинтересован «Ливерпуль». Мерсисайдцы готовы выделить на приобретение Беллингхема порядка 80 миллионов фунтов (~93 миллиона евро). В трансфере перспективного англичанина лично заинтересован наставник «красных» Юрген Клопп.

В стартовавшем сезоне немецкой Бундеслиги полузащитник сыграл три поединка, в которых отметился забитым мячом и результативной передачей.

Контракт Джуда со «шмелями» истекает летом 2025 года. Согласно оценке Transfermarkt, стоимость игрока составляет 55 миллионов евро.