Фердинанд оценил переход Варан в «Манчестер Юнайтед»

Экс-футболист сборной Англии Рио Фердинанд поделился мнением о переходе французского защитника Рафаэля Варана в «Манчестер Юнайтед».

«Рафаэль - игрок мирового уровня. Он стабилен и умеет побеждать. Варан и Рамос составляли в Мадриде лучшую пару защитников мира. Трансфер Варана - это то, о чем я просил последние несколько лет», - поведал Фердинанд в своем подкасте.

Напомним, что француз защищал цвета «Реала» на протяжении десяти лет. Минувшим летом Варан сменил «королевский» клуб на «Манчестер Юнайтед». Рафаэль подписал с манкунианцами долгосрочный договор, рассчитанный до середины 2025 года.