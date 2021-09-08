Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 170 Комментарии
Премьер-лига

Бэйл: «Роналду принесёт пользу «МЮ», он будет на ведущих ролях в АПЛ»

08 Сентября 2021 • 11:08 Комментировать (2)

Валлийский вингер Гарет Бэйл, который выступал вместе с Криштиану Роналду за мадридский «Реал», поделился мнением о переходе звездного португальца в «Манчестер Юнайтед».

«Криштиану - футболист высочайшего уровня. Он определенно принесет пользу «красным дьяволам». Роналду будет на ведущих ролях в английском чемпионате», - приводит слова Гарета Sky Sports.

36-летний бомбардир перешел в «Манчестер Юнайтед» из туринского «Ювентуса» за 15 миллионов евро. Стороны заключили трудовое соглашение по схеме «2+1».

Ранее Криштиану уже выступал за манкунианскую команду - с 2003 по 2009 год.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Гарет Бэйл
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Alex1972
08 Сентября 2021 в 12:39
На те же "ведущие" роли он приведет и МЮ... Старуха в Италии знает... Хе-хе-хе..
Alex1972
08 Сентября 2021 в 12:39
На те же "ведущие" роли он приведет и МЮ... Старуха в Италии знает... Хе-хе-хе..
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Сентября
12:40 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» может предложить 90 млн евро за таланта дортмундской «Боруссии»
12:36 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» пытался перехватить Матеуса Кунью у «Атлетико» слухи
12:22 · Англия. Премьер-лига
Роналду прибыл на тренировку «МЮ» на автомобиле стоимостью в 185 тысяч евро 6 видео
12:11 · Англия. Премьер-лига
Фердинанд оценил переход Варан в «Манчестер Юнайтед»
11:22 · Англия. Премьер-лига
«Бавария», «Барселона» и «Ливерпуль» проявляют интерес к новой звезде сборной Германии 6 слухи
11:08 · Англия. Премьер-лига
Бэйл: «Роналду принесёт пользу «МЮ», он будет на ведущих ролях в АПЛ» 2
10:23 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» презентовал третий комплект формы 1 видео
10:10 · Англия. Премьер-лига
Кепа: «Челси» отдал за меня такие деньги, потому что моя игра тогда этого заслуживала» 1
09:59 · Англия. Премьер-лига
Фабиньо – о перспективах «Ливерпуля»: «Сезон будет тяжёлым»
09:39 · Англия. Премьер-лига
Давид Луис решил вернуться в Бразилию
09:29 · Англия. Премьер-лига
Саутгейт: Возвращение Роналду в АПЛ полезно для конкуренции
07 Сентября
21:21 · Англия. Премьер-лига
​«Реал» и «Бавария» будут бороться за Рюдигера
21:14 · Англия. Премьер-лига
​Виллиан: «В «Арсенале» я не был счастлив» 1
20:39 · Англия. Премьер-лига
​Роналду начал тренироваться – «МЮ» показал фото фото
19:20 · Англия. Премьер-лига
Хендерсон – о Беллингхеме: «Фантастический игрок»
Все новости
Рекомендуем