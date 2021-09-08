Бэйл: «Роналду принесёт пользу «МЮ», он будет на ведущих ролях в АПЛ»

Валлийский вингер Гарет Бэйл, который выступал вместе с Криштиану Роналду за мадридский «Реал», поделился мнением о переходе звездного португальца в «Манчестер Юнайтед».

«Криштиану - футболист высочайшего уровня. Он определенно принесет пользу «красным дьяволам». Роналду будет на ведущих ролях в английском чемпионате», - приводит слова Гарета Sky Sports.

36-летний бомбардир перешел в «Манчестер Юнайтед» из туринского «Ювентуса» за 15 миллионов евро. Стороны заключили трудовое соглашение по схеме «2+1».

Ранее Криштиану уже выступал за манкунианскую команду - с 2003 по 2009 год.