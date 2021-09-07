​«Реал» и «Бавария» будут бороться за Рюдигера

Действующий контракт Антонио Рюдигера с «Челси» истекает в конце текущего сезона. Лондонский клуб хочет сохранить немецкого защитника в своих рядах, заключив с ним новое трудовое соглашение. Впрочем, у Рюдигера есть и другие варианты продолжения карьеры.

Как сообщает Fichajes, бороться за подписание Антонио Рюдигера будут «Бавария» и «Реал». Возможность подписания защитника без выплаты его клубу компенсации является заманчивым вариантом для обоих грандов.

Антонио Рюдигер играет за «Челси» с лета 2017 года. Эксперты портала transfermarkt оценивают 28-летнего игрока в 28 миллионов евро.