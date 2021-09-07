​Виллиан: «В «Арсенале» я не был счастлив»

Виллиан вернулся в родной «Коринтианс» после неудачного года в лондонском «Арсенале». После этого перехода бразилец дал комментарий для клубного ТВ.

«Я много думал о своём будущем с семьёй и близкими друзьями. К сожалению, моё время в лондонском «Арсенале» получилось неудачным. Мне там не понравилось. Я просто не был счастлив, не буду сдаваться в подробности. Я решил, что лучше вернуться в Бразилию, вернуться в «Коринтианс». Я хотел вернуться домой, чтобы быть рядом со своей семьёй. Этот клуб вывел меня в мир. Думаю, сейчас самое подходящее время для возвращения», - сказал 33-летний Виллиан.