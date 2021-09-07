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Премьер-лига

«Манчестер Юнайтед» будет рассчитываться за трансфер Роналду до 2026 года

07 Сентября 2021 • 11:37 Комментировать (1)

Туринский «Ювентус» будет получать от «Манчестер Юнайтед» выплаты по трансферу Криштиану Роналду в течение пяти лет, об этом в своем твиттер-аккаунте сообщил журналист Фабрицио Романо.

«Красные дьяволы» обязаны выплатить за этот отрезок времени 15 миллионов евро. Помимо этой суммы «старая синьора» может получить порядка восьми миллионов евро в качестве бонусов.

36-летний бомбардир вернулся в «Манчестер Юнайтед» под занавес летнего трансферного окна. Ранее КриРо уже выступал за манкунианцев с 2003 по 2009 год.

Контракт португальца с английским грандом рассчитан до окончания сезона-2022/2023.

Роналду рассказал, сколько ещё планирует играть на высоком уровне

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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Комментарии (1)
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Sergo
07 Сентября 2021 в 14:16
Он столько играть за МЮ не будет, а МЮ за него будет продолжать платить...
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