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Премьер-лига

Фердинанд: «Джеймс – игрок не уровня «МЮ»

07 Сентября 2021 • 10:28 Комментировать (2)

Экс-игрок сборной Англии, а ныне футбольный эксперт Рио Фердинанд поделился мнением о трансфере полузащитника «МЮ» Дэниэла Джеймса в «Лидс». Хавбек подписал с «павлинами» долгосрочный контракт, сумма трансфера составила 29 миллионов евро.

«Джеймс – игрок не уровня «МЮ». Он подходит под уровень АПЛ, но не дотягивает для выступлений за такой большой клуб. «Лидс» давно интересовался им, думаю, там он будет на ведущих ролях. Этот трансфер – отличная сделка для всех сторон», - поведал Фердинанд на своем канале в Youtube.

За манкунианцев Джеймс выступал с 2019 года. Он принял участие в 74 поединках, записав на свой счет девять забитых мячей.

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Евро-Футбол.Ру,
Рио Фердинанд дэниэл джеймс
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Ale10JUFC
07 Сентября 2021 в 10:36
А Линделеф , Мактоминей и Биссака прям дотягивают и на несколько голов выше Джеймса.
Misha_diablo_football
07 Сентября 2021 в 11:23
+ Фред, Марсяль...
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