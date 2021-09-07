Фердинанд: «Джеймс – игрок не уровня «МЮ»

Экс-игрок сборной Англии, а ныне футбольный эксперт Рио Фердинанд поделился мнением о трансфере полузащитника «МЮ» Дэниэла Джеймса в «Лидс». Хавбек подписал с «павлинами» долгосрочный контракт, сумма трансфера составила 29 миллионов евро.

«Джеймс – игрок не уровня «МЮ». Он подходит под уровень АПЛ, но не дотягивает для выступлений за такой большой клуб. «Лидс» давно интересовался им, думаю, там он будет на ведущих ролях. Этот трансфер – отличная сделка для всех сторон», - поведал Фердинанд на своем канале в Youtube.

За манкунианцев Джеймс выступал с 2019 года. Он принял участие в 74 поединках, записав на свой счет девять забитых мячей.