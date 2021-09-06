​Лукаку имеет проблему с бедром

В воскресенье Ромелу Лукаку покорил отметку в 100 матчей за сборную Бельгии. Помимо гола, в матче с Чехией форвард получил жёлтую карточку и теперь не сыграет с Беларусью по причине дисквалификации.

После игры Лукаку рассказал, что до возвращения в «Челси» ему предстоит пройти обследование.

«Сначала я пройду обследование бедра. Некоторое время у меня была незначительная проблема. Затем я вернусь в расположение «Челси», - высказался Лукаку для HLN.

Ближайший матч «Челси» проведёт в субботу, 11 сентября. Соперником команды Томаса Тухеля в четвёртом туре Премьер-лиги будет «Астон Вилла».