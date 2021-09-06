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Премьер-лига

​Роналду опубликовал фото в футболке «МЮ» фото

06 Сентября 2021 • 15:10 Комментировать

Криштиану Роналду на своей страничке в «Инстаграме» опубликовал фотографию в футболке «Манчестер Юнайтед» с номером 7.

«7 – магическая цифра», - так подписал фотографию звёздный португальский нападающий, который снова будет играть за «красных дьяволов».

Напомним, что в последний день лета «Манчестер Юнайтед» объявил о подписании с Криштиану Роналду контракта на два года с возможностью продления ещё на один сезон.

Сыграть за «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду сможет уже 11 сентября, когда команда Уле Гуннара Сульшера на своём поле сыграет с «Ньюкаслом». Игра на «Олд Траффорд» начнётся  17:00 по Москве.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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