​Роналду называл Месси величайшим футболистом среди соперников

Британский журналист Морган Пирс в колонке для The Mail on Sunday рассказал о своём ужине с Криштиану Роналду за бокалом красного вина.

Пирс тогда спрашивал у Роналду, кто является самым великим среди его соперников на футбольном поле.

«Месси», - сразу и решительно ответил Роналду. «Он лучший из тех, против кого я играл», - делится Пирс в своей колонке цитатами португальца.

При этом Криштиану Роналду после этого сказал Моргану Пирсу, что правильнее было бы задавать вопрос о том, кто лучший футболист, имея ввиду себя.

«Он считает, что он лучший из тех, кто когда-либо играл в футбол. И я с ним согласен», - написал Пирс.