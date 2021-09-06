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Премьер-лига

«Арсенал» решил уволить Артету и нашёл ему замену в лице итальянского топ-тренера

06 Сентября 2021 • 13:56 Комментировать (3)

Руководство лондонского «Арсенала» собирается уволить Микеля Артету с поста главного тренера команды из-за провального старта сезона. О этом рапортуют журналисты таблоида The Sun.

По данным источника, «канониры» уже определились с преемником Артеты. Пост главного тренера команды займет известный итальянский специалист Антонио Конте, поработавший в туринском «Ювентусе», лондонском «Челси» и миланском «Интере». «Арсенал» уже провел переговоры с наставником и договорился с ним о подписании контракта.

«Канониры» неудачно стартовали в новом сезоне английской Премьер-лиги. После трех туров лондонцы замыкают турнирную таблицу с разницей голов 0:9.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Антонио Конте Микель Артета
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
LMI
06 Сентября 2021 в 15:06
«Это абсолютно точно, между «Арсеналом» и Конте нет предварительного соглашения. У Конте вообще нет ни устного, ни предварительного соглашения с каким-либо клубом, он абсолютно свободен. Агент Федерико Пасторелло, который близко общается с Конте последние годы, подтверждает, что слухи о предварительном соглашении с «Арсеналом» абсолютно неверны»
ARTUR
06 Сентября 2021 в 14:25
судя по всему гумен с источниками нехило полирнул и забыл что под Артету накупили непонятных игроков , а сейчас КОнте туда придет хавать эту кашу ??? ОЧЕНЬ СОМНЕВАЮСЬ
Sergo
06 Сентября 2021 в 14:19
Не знаю, как насчет Конте, но испанского физрука давно надо было уже уволить. Время испанских физруков вышло, они чисто для внутреннего потребления.
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