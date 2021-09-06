«Арсенал» решил уволить Артету и нашёл ему замену в лице итальянского топ-тренера

Руководство лондонского «Арсенала» собирается уволить Микеля Артету с поста главного тренера команды из-за провального старта сезона. О этом рапортуют журналисты таблоида The Sun.

По данным источника, «канониры» уже определились с преемником Артеты. Пост главного тренера команды займет известный итальянский специалист Антонио Конте, поработавший в туринском «Ювентусе», лондонском «Челси» и миланском «Интере». «Арсенал» уже провел переговоры с наставником и договорился с ним о подписании контракта.

«Канониры» неудачно стартовали в новом сезоне английской Премьер-лиги. После трех туров лондонцы замыкают турнирную таблицу с разницей голов 0:9.