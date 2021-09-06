Один из игроков «Манчестер Сити» заразился коронавирусом

Американский вратарь Зак Стеффен, который принадлежит «Манчестер Сити», заразился коронавирусной инфекцией. Об этом рапортует пресс-служба сборной США.

Из-за этого голкипер не поможет своей национальной команде в следующем поединке отбора ЧМ-2022 против Гондураса. Стеффен будет вынужден находиться десять дней на самоизоляции, после чего сможет возобновить тренировочный процесс.

В «Манчестер Сити» Зак является дублером бразильца Эдерсона.

Стеффен пополнил ряды «горожан» летом 2019 года. Стороны заключили долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до середины 2023 года.