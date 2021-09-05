Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 252 Комментарии
Премьер-лига

​Лукаку высказался о трансфере из «Интера» в «Челси»

05 Сентября 2021 • 14:42 Комментировать

Нападающий Ромелу Лукаку высказался о своём летнем переходе из «Интера» в «Челси».

«Я мог уйти из «Интера» только в «Челси». Дети любят «Реал», «Барселону», «Манчестер Юнайтед», но мой клуб – «Челси». Все знают, что для меня этот клуб значит.

Я не мог сказать «нет». Я понял, насколько серьёзны намерения «Челси» после третьего предложения, когда они предложили 110 миллионов евро после 105 и 100 миллионов. После тренировки я пришёл в офис Симоне Индзаги. Я не хотел портить атмосферу в коллективе, ведь мысленно я был уже не в Милане. Поэтому я просто попросил: «Пожалуйста, договоритесь», - сказа Лукаку HLN.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Челси Ромелу Лукаку
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Сентября
14:42 · Англия. Премьер-лига
​Лукаку высказался о трансфере из «Интера» в «Челси»
13:54 · Англия. Премьер-лига
Футболисты «Тоттенхэма» недовольны присутствием директоров рядом со скамейкой запасных слухи
13:35 · Англия. Премьер-лига
​Клопп хочет ощутить вкус «нормальной жизни»
12:45 · Англия. Премьер-лига
Лопетеги объяснил, почему Кунде не был продан «Челси» 1
11:12 · Англия. Премьер-лига
​Салах хочет зарабатывать полмиллиона в неделю 10 слухи
10:40 · Англия. Премьер-лига
​Хабиб назвал возможную причину ухода Роналду из «Ювентуса»
10:26 · Англия. Премьер-лига
​Хабиб: «Роналду круче Месси» 4
09:21 · Англия. Премьер-лига
​Зарплата Фодена может вырасти почти в 4 раза
04 Сентября
16:33 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» поборется с «Манчестер Сити» за хорватского таланта слухи
16:22 · Англия. Премьер-лига
Крал - о Влашиче: «Мы были соперниками, а теперь одноклубники»
15:50 · Англия. Премьер-лига
Агбонлахор: «Кейн лучше завершает атаки, чем Роналду» 6
14:50 · Англия. Премьер-лига
Тьяго Алькантара: «Думаю, что я уже привык к скоростям АПЛ»
14:38 · Англия. Премьер-лига
Гринвуд признан игроком месяца в «Манчестер Юнайтед»
14:01 · Англия. Премьер-лига
Санчо покинул расположение сборной Англии
13:24 · Англия. Премьер-лига
Райс сообщил руководству, что покинет «Вест Хэм» - клуб запросит за игрока не менее 100 миллионов евро 1
Все новости
Рекомендуем
 