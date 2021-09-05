​Лукаку высказался о трансфере из «Интера» в «Челси»

Нападающий Ромелу Лукаку высказался о своём летнем переходе из «Интера» в «Челси».

«Я мог уйти из «Интера» только в «Челси». Дети любят «Реал», «Барселону», «Манчестер Юнайтед», но мой клуб – «Челси». Все знают, что для меня этот клуб значит.

Я не мог сказать «нет». Я понял, насколько серьёзны намерения «Челси» после третьего предложения, когда они предложили 110 миллионов евро после 105 и 100 миллионов. После тренировки я пришёл в офис Симоне Индзаги. Я не хотел портить атмосферу в коллективе, ведь мысленно я был уже не в Милане. Поэтому я просто попросил: «Пожалуйста, договоритесь», - сказа Лукаку HLN.